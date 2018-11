Fit und beschwerdefrei durch Herbst und Winter

1 von 7

Die Blätter an den Bäumen verfärben sich langsam und es wird früher dunkel,

die Temperaturen gehen merklich runter. Dicke kuschelige Jacken und feste

Schuhe werden aus den Schränken geholt. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür.

Auch wenn die Herbst- und Wintermonate ihren Reiz haben, ist es an der Zeit, das Leben unserer Hunde anzupassen. Daher habe ich in diesem Artikel einige Dinge zusammengestellt, die Ihrem Vierbeiner in der kalten Jahreszeit gut tun – ganz gleich ob er älter ist, unter Erkrankungen leidet oder fröhlich und munter durchs Leben tollt! Mit diesen einfachen Dingen können Sie Ihrem Hund in der nasskalten Jahreszeit etwas Gutes tun: