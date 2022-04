Frau nach Diskussion in Tram von Hundebesitzer verletzt

Eine 36-jährige Frau ist am 12. April 2022 in Graz (Steiermark) von einem Mann attackiert worden, weil sie ihn wegen eines nicht artgerechten Umgangs mit seinem Hund gescholten hatte. Zu der Diskussion war es bereits während der Fahrt in der Straßenbahn gekommen. Nachdem beide ausgestiegen waren, trat der Hundebesitzer ihr im Vorbeigehen gegen den Knöchel. Sie wurde verletzt und konnte nicht mehr weitergehen. Nach dem Täter wird nun gesucht, hieß es am Gründonnerstag.

Die Grazerin war kurz vor 20.45 Uhr mit der Tram in Richtung Andritz unterwegs, als sie beobachtete, wie der Mann seinen Hund zu Boden drückte. Sie ermahnte ihn, dass das nicht in Ordnung sei. Es kam zu einer Diskussion zwischen den beiden. Dann stiegen sie beide am Andritzer Hauptplatz aus der Straßenbahn aus. Noch im Haltestellenbereich trat ihr der Mann gegen den linken Knöchel. Die 36-Jährige alarmierte die Polizei und musste vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht und dort behandelt werden.

Der Täter machte sich nach der Attacke davon. Er ist laut den Angaben des Opfers etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er trägt ungepflegte, längere blonde Haare, eventuell Dreadlocks, und wies generell ein ungepflegtes Äußeres auf, so die Polizei in einer Aussendung. Der Mann trug vermutlich ein rotes T-Shirt und hatte eine Tasche oder einen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andritz unter der Telefonnummer 059 133/6581 zu melden. (Text: APA | Symbolfoto © commons.wikimedia.org)