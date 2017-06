Frauchen von LKW erfasst, Hund unverletzt

Mettmann (WUFF/POL-ME) – Beim Überqueren einer Straße wurde eine 82-jährige Fußgängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Die Frau wurde in der Mitte der Fahrbahn von dem Lkw zu Boden gestoßen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Spezialklinik gebracht. Der 44-jährige Fahrzeugführer des Lkw konnte nach eigenen Angaben die Seniorin zu keinem Zeitpunkt sehen. Er erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Schock. Der unverletzt gebliebene Hund der Seniorin wurde in das Tierheim Hilden gebracht.