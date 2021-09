Frauen mussten aus Speichersee gerettet werden

Zwei deutsche Frauen haben am 24. September in Ellmau in Tirol (Bezirk Kufstein) aus dem Speichersee der Hartkaiserbahn gerettet werden müssen. Die Frauen waren mit ihren drei Hunden spazieren gegangenen, als einer der Hunde zum See lief, auf der Teichfolie ausrutschte und ins Wasser fiel. Die beiden anderen Hunden liefen hinterher und landeten ebenfalls im See. Daraufhin versuchten die Frauen die Tiere zu retten und stürzten ebenfalls ins Wasser, berichtete die Polizei.

Es gelang den Frauen nicht, über die rutschige Teichfolie wieder ans Ufer zu klettern. Passanten setzten daraufhin einen Notruf ab und verständigten die Bergbahnmitarbeiter. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers und mehrere Bergbahnmitarbeiter konnten die Deutschen und die Hunde schließlich mit Hilfe eines Seils aus dem See ziehen. Die Frauen blieben unverletzt und erlitten lediglich eine leichte Unterkühlung, auch die Tiere kamen nicht zu Schaden. (Quelle: APA)