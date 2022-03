Freilaufender Hund biss Mitarbeiter der Asfinag

Ein freilaufender Hund hat Mitarbeiter der Asfinag und des ÖAMTC sowie die Polizei am 6. März in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen, OÖ) auf Trab gehalten. Zuerst lief er auf der Innkreisautobahn (A8) umher und biss einen 36-jährigen Asfinag-Mitarbeiter, der ihn einfangen wollte. Danach verkroch sich das Tier im Motorraum der Mautaufsicht und musste mithilfe des ÖAMTC befreit werden, berichtete die Polizei OÖ.

Der Mitarbeiter der Mautaufsicht entdeckte den entlaufenen Hund gegen 8.40 Uhr während einer Streifenfahrt auf der Innkreisautobahn. Nachdem der Hund den Mann gebissen hatte, versteckte sich das Tier unter dem Bus der Mautaufsicht, der auf dem Pannenstreifen stand. Eine Diensthundeführerin der Polizei Ried wurde angefordert. Die Hundeführerin und der mittlerweile anwesende 40-jährige Besitzer versuchten, den Hund unter dem Fahrzeug hervorzulocken. Doch er verkroch sich immer weiter bis in den Motorraum des Busses. Schließlich musste der ÖAMTC anrücken, hob den Bus mittels Hubbrille hoch und konnte das Tier schließlich unversehrt befreien.

Der gebissene Mitarbeiter der Asfinag wurde von der Rettung ins Krankenhaus Grieskirchen gebracht und nach der ambulanten Versorgung wieder entlassen. Die A8 war bis 10.40 Uhr zeitweise nur über den linken Fahrstreifen passierbar. (Quelle: APA | Foto © asfinag.at)