Frontalzusammenstoß in OÖ – Fahrerinnen schwer verletzt, Hund tot

Trotz Notversorgung wurde Tier eingeschläfert

Neuhofen/Krems (APA) – Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei entgegenkommenden Autos in der Nacht auf Donnerstag in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) wurden die Fahrerinnen schwer verletzt und ein Hund getötet. Aus ungeklärter Ursache prallten auf der Kremstal Bundesstraße eine 48-Jährige und eine 21-Jährige mit ihren Wagen zusammen, teilte die Polizei OÖ mit.

Die jüngere Frau musste mit einer Bergeschere aus ihrem Autowrack herausgeschnitten werden. Auch die 48-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Ihren Hund schläferte die Tierrettung trotz Notversorgung wegen seiner schweren Verletzungen ein. Die Schwerverletzten kamen in die Linzer Uniklinik.