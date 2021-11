Ganzheitliches Hundetraining per App – Wie Hundeo die Hundeerziehung revolutioniert

Professionelles Hundetraining, individuell auf deinen Liebling angepasst und ohne, dass du das Haus verlassen musst. Was fast zu gut klingt, um wahr zu sein wird mit Hundeo Wirklichkeit.

Der tägliche Begleiter für Hundehalter – individuell und zielführend

Klassische Hundeschulen sind inzwischen für viele Hundehalter keine Option mehr. Sei es angesichts von Terminproblemen, zu langen Anfahrtszeiten oder in der jüngsten Vergangenheit schlichtweg aufgrund von Corona-Beschränkungen und Lockdowns.

Trotzdem wollen verantwortungsbewusste Hundehalter nicht auf ein gutes Training ihrer vierbeinigen Lieblinge verzichten – und das sollten sie auch nicht. Denn ein ausgewogenes und von Experten begleitetes Training ist die Voraussetzung für ein glückliches Zusammenleben zwischen Hund und Mensch.

Hundetrainings-Apps wie Hundeo bieten eine digitale Alternative zum herkömmlichen Hundetraining und sind damit für viele Hundebesitzer die Lösung.

Mit individuellen Übungen, abwechslungsreichen Kursen und wertvollem Hintergrundwissen geht Hundeo aber weit über den Ansatz einer klassischen Hundeschule hinaus.

So erstellst du in der App zuerst einmal ein eigenes Profil für deinen Hund. Neben Alter, Geschlecht und Rasse, können hier auch individuelle Charaktereigenschaften und Herausforderungen hinterlegt werden. Anhand dieser Angaben ermittelt Hundeo die passende Trainingsmethode für euch und erinnert dich bei Interesse per Push-Benachrichtigung daran, wann dein tägliches 5 Minuten Training beginnt.

Viele Kurse sind mit Übungs-Videos ausgestattet, die das Lernen und Trainieren erleichtern. Zudem bietet die App einen integrierten Clicker. Habt ihr eine Übung erfolgreich gemeistert, belohnt Hundeo euch mit einem virtuellen Pokal. Eine besonders süße Funktion: du kannst den Erfolgsmoment festhalten und das Foto oder Video deines Lieblings direkt in der App hinterlegen oder mit Freunden teilen.

Dieses Gamification-Prinzip, sowie die klare Struktur sind die bestechenden Merkmale der Hundeo App und machen die Handhabung ebenso einfach wie kurzweilig.

Ganzheitlicher Ansatz für ein glückliches und gesundes Hundeleben

Anders als herkömmliche Hundeerziehungs-Apps beschränkt sich Hundeo nicht nur auf das Training deines Vierbeiners, sondern verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. So kannst du dich beispielsweise über eine Vielzahl an Hundethemen informieren, deinen Trainingsfortschritt verfolgen oder gesunde Rezepte für deinen Hund entdecken.

Das Thema Ernährung spielt eine große Rolle in der App. Schließlich ist die richtige Ernährung ausschlaggebend für die Gesundheit und das Wohlbefinden deines Hundes und damit auch Grundlage für ein erfolgreiches Training.

Hundeo bietet umfangreiches Hintergrundwissen zu verschiedenen Ernährungsweisen, Tipps zur richtigen Ernährungsumstellung und leckere Rezepte für den jeden Tag. Egal ob du deinen Hund Barfen willst, an gekochten Rezepten interessiert bist, oder einfach tolle Leckerlis selbst zubereiten möchtest – Hundeo bietet eine umfangreiche Rezeptsammlung für jeden Anlass.

Wenn du keine Zeit hast dich aktiv mit der Suche zu beschäftigen, dann kannst du dich auch hier auf die App als deinen treuen Begleiter verlassen: jeden Tag bekommst du ein neues Rezept vorgeschlagen. Zudem gibt es tägliche Anregungen zu neuen Tricks und Spielideen für mehr Abwechslung im Alltag.

Kurse zur Erziehung und rund um die Gesundheit deines Vierbeiners runden das Programm ab.

Ein Expertennetzwerk für dich und deinen Hund

Entstanden ist die App aus der gleichnamigen Plattform Hundeo, die 2017 von Hundeliebhaber Enrico Bachmann und seiner Partnerin gegründet wurde. Gemeinsam mit professionellen Hundetrainern, Ernährungsberatern und Tierärzten entstand ein Expertennetzwerk, dass sich auf die fundierte und alltagsnahe Wissensvermittlung zum Hund konzentriert. Hundeo war geboren.

Mit Rat und Tat steht dieses Expertennetzwerk den Nutzern nun rund um die Uhr zur Seite. Wer sich für die Plus Version entscheidet kann zudem auch offline auf alle Inhalte zugreifen und erhält hochwertige Merkblätter zu den belegten Kursen.

Dem Gründer liegt eine innige Beziehung zwischen Hund und Mensch sehr am Herzen. Mit Hundeo hat er einen wertvollen und ganzheitlichen Begleiter zum Thema Gesundheit und Erziehung geschaffen: „Wir stellen echten Hundefreunden hochwertiges und verständlich aufbereitetes Wissen zum Hund zur Verfügung, um das Leben eines jeden Hundes und seines Besitzers besser zu machen.“

Viele zufriedene App Nutzer bestätigen den Erfolg dieses Konzepts. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4.6 und über 40.000 Downloads zählt Hundeo schon kurz nach Veröffentlichung zu einer der erfolgreichsten Hunde-Apps Deutschlands.