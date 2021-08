Gassi-Guide: der erste Touren- und Urlaubsplaner für Menschen mit Hund

Aktuelle Studien bestätigen, was Hundehalter längst wussten: Gassi gehen macht fit und glücklich. Mensch und Tier. Weil wir gemeinsam auf Trab und schnell in Kontakt mit anderen kommen. Obendrein bietet uns jeder Spaziergang und jeder Urlaub mit Hund die Chance, ausgetretene Pfade zu verlassen und Neuland zu betreten – wenn man nur wüsste, welche Wege, Orte und Regionen sich für Zwei- und Vierbeiner am besten eignen. Genau hier hilft gassi-guide.

Die Gründer von gassi-guide sind seit vielen Jahren mit ihren Hunden unterwegs, zwischen Oberbayern und Oberösterreich, aber auch an Nord- und Ostsee, in Kroatien, Holland, Slowenien, Niederösterreich oder Frankreich. Sie wissen: Die klassischen Wanderportale bieten nicht genug hunderelevante Informationen. Ob Wasser an der Strecke fließt oder gar Leinenpflicht herrscht, ist auf diesen Webseiten nicht zu sehen. „Das muss besser gehen“, dachte sich das fünfköpfige Team und entwickelten ein Portal, das alle hunderelevanten Informationen übersichtlich präsentiert. Unter www.gassi-guide.de finden Nutzer kostenlos rund 1.000 Touren in ganz Deutschland und Europa, die sie nach unterschiedlichen Kriterien filtern können.

Zudem finden sich hier zahlreiche Unterkünfte, in denen Hunde wirklich willkommen sind – vom Campingplatz bis zum Fünf-Sterne-Hotel. Alle bieten gleich nebenan attraktive Gassi-Strecken. Denn was nützt einem das schönste Hotel, wenn sich nicht auch der Hund tierisch gut erholen kann?

Darüber hinaus bietet das Portal viele nützliche Informationen zu Gesundheit, Ausrüstung oder Sport mit Hund. Und auch Fragen nach Leinenpflicht in Deutschland oder Wohnmobil mieten mit Hund werden hier beantwortet.

Jeder Hundebesitzer kann auf www.gassi-guide.de mit nur wenigen Klicks seine eigenen Touren eintragen und mit anderen teilen. So wächst das Portal zu dem, was sich die Macher immer gewünscht haben: einer Seite von Hundemenschen für Hundemenschen.

Und da einige noch gerne Papier in den Händen halten oder mal ein tolles Geschenk für Hundehalter suchen, hat gassi-guide auch bereits mehrere Bücher veröffentlicht:

Die schönsten Abenteuer mit Hund – Von der Alpen-Überquerung bis zum Hausboot-Trip macht Lust auf außergewöhnliche Unternehmungen, nennt kompetente Ansprechpartner und Anlaufadressen.

Die schönsten Touren in München zeigt, wo man auch in der bayrischen Landeshauptstadt ganz entspannt Gassi gehen kann.

Die schönsten Touren in der Region Salzach-Inn macht Lust auf eine weitgehend unbekannte Region, die sehr viel bietet.

Die schönsten Touren in der Region Schliersee-Bayrischzell erschließt die Bergregion auch für Einsteiger.

Alle Tourenführer sind reich bebildert und zeigen neben den Touren auch Einkehrmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und besondere Orte für die Wanderungen mit Hund.