Gemeinsam sind (wären) wir stark! Loyalität unter Hundehaltern

1 of 4

Einen Hund zu erziehen, ist wahrlich kein Zuckerschlecken und die Anforderungen und deren Umfang an den jeweiligen Hundehalter sind so unterschiedlich wie die Charaktere der einzelnen Hunde. Sollten wir Hundemenschen das nicht eigentlich wissen und uns dementsprechend gegenseitig unterstützen, anstatt uns kritisch zu bewerten?

Es ist manchmal schon schwer zu ertragen, dass unsere Hunde in der Öffentlichkeit immer wieder unter Generalverdacht gestellt werden und selbst mancher unangeleinte Hund, sei er noch so gehorsam, argwöhnisch beäugt wird. Sogar bei Tierschützern werden unsere Gefährten meist als weniger schützenswert eingestuft als Feldhamster, Frösche, Fledermäuse & Co. Hunde gelten eher als Störenfriede denn als gleichberechtigte Mitbenutzer von Wald und Flur. Dass auch Hunde Tiere sind und eine artgerechte Haltung mit Freilauf in Mutter Natur benötigen, scheint manchmal aus dem Fokus zu geraten.