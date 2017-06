Happy Dog – Ein Familienunternehmen mit Werten

1 von 4

Als Hundefreund kennen Sie bestimmt die Firma Happy Dog, die seit Jahrzehnten Qualitätsnahrung für Hunde ­herstellt. Wir finden es interessant, auch mal hinter die Kulissen von „Hundeunternehmen“ zu blicken.

Es war einmal … in Wehringen, im schwäbischen Landkreis Augsburg im Jahr 1765. Nikolaus Müller betrieb hier eine Getreidemühle. In der Mühle von Nikolaus Müller wurde Tag für Tag jede Menge Korn zu Mehl verarbeitet. Was diese kleine Anekdote mit der Marke Happy Dog verbindet, die rund 200 Jahre später zum Leben erweckt wird und Hundenahrung herstellt? Sehr viel. Als die Getreidemühle in den 1950-er Jahren von Edmund Müller in sechster Generation geführt wurde, zeigte sich nach und nach, dass sie so wie einst nicht mehr betrieben werden konnte. Zu wenig warf sie ab. Eine Idee musste her, etwas ­Anderes als Mehl musste verkauft werden. Etwas, das den zahlreichen Bauern, die in der Region lebten, von Nutzen war. Zum Beispiel ein Futtermittel, das hochverdaulich war und sich ganz leicht lagern ließ. „Mein Vater begann damit, ­Kartoffeln auf großen Walzentrocknern zu dämpfen, aufzuschließen und zu trocknen“, erinnert sich Georg Müller. Futter für das liebe Vieh herzustellen war also beschlossene Sache.