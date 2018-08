Hattrick – Emma gewann Berliner Mopsrennen zum dritten Mal in Folge

50 Meter in weniger als sechs Sekunden

Berlin (APA/dpa) – Möpse im Kampf gegen die Uhr: Ungeachtet sommerlicher Temperaturen sind beim jährlichen Mopsrennen in Berlin mehr als 70 von rund 80 angemeldeten Tieren an den Start gegangen. Dabei war kein Mops so schnell wie Emma. Die Hündin blieb als Einzige unter sechs Sekunden, wie der Sprecher des Treffens sagte.

Mit einer Zeit von 5,866 Sekunden wurde Emma ihrer Favoritenrolle gerecht – und holte sich das Triple. Denn der viereinhalbjährige Altdeutsche Mops gewann bereits in den beiden Vorjahren das Rennen. Für den Sprecher ist sie darum der „Usain Bolt der Möpse“. Die kleinen Hunde legten bei dem Rennen eine 50-Meter-Strecke zurück.

Für den ersten Platz beim diesjährigen Mopsrennen gab es einen großen Pokal. Und als Belohnung für das Triple bekam Emma noch einen großen blauen Polster mit einem Mopsgesicht, wie der Sprecher schilderte. Auch Frauchen Angela Kaiser hat mit dem Erfolg ihr Ziel erreicht: Sie wolle mit der Teilnahme zeigen, dass Möpse entgegen aller Vorurteile agile Tiere seien, so die Hundehalterin.