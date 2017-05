Hund aus verrauchter Wohnung gerettet

Gelsenkirchen (WUFF/FW Gelsenkirchen) – Passanten alarmierten vor kurzem die Feuerwehr Gelsenkirchen, weil vor einem Wohngebäude ein Sperrmüllhaufen in Brand stand. Durch ein geplatztes Fenster drang bereits Brand­rauch in die Erdgeschosswohnung ein, das Feuer drohte auf die Wohnung überzugreifen. Durch ihr rasches Eingreifen konnte die Feuerwehr jedoch eine Brandausbreitung in die Wohnung verhindern. Die Mieter waren zu dieser Zeit nicht im Haus. Unter Atemschutz wurde die Wohnungstür aufgebrochen, um einen Hund aus der Brandwohnung zu retten. Das Tier schien unverletzt, war allerdings äußerst verängstigt. Die Einsatzkräfte übergaben das gerettete Tier noch vor Ort an die soeben eingetroffenen Hundehalter. Der eigentliche Brandherd konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.