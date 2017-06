Hund biss 62-Jährigen in Tirol in die Hand

Tier war nicht angeleint

Imst (APA) – Ein 62-jähriger Tiroler ist bei Imst von einem Hund in die Hand gebissen worden. Der Mann war auf einem Forstweg unterwegs, als ihm ein 55-jähriger Fahrradfahrer entgegen kam, der einen Hund bei sich hatte, der ohne Leine neben ihn herlief, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Pinscher des Radfahrers rannte plötzlich auf den 62-Jährigen zu und biss ihm in das rechte Handgelenk.

Der 62-Jährige war selbst mit seinem eigenen Hund unterwegs, hatte diesen jedoch angeleint. Aufgrund anhaltender Schmerzen in seiner Hand, suchte der Mann einen Arzt auf, der dann eine „schwere Handverletzung“ feststellte, hieß es. Der Besitzer des Pinscher wird angezeigt.