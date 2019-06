Hund biss in OÖ. bereits zum neunten Mal zu – Opfer diesmal 65 Jahre

Mit Beinwunde ins Klinikum Wels eingeliefert – Voriges Jahr erwischte Tier einen Schüler – Hundehalter soll Auflagen nicht eingehalten haben

Grieskirchen (APA) – Bereits zum offenbar neunten Mal hat ein Hund im Bezirk Grieskirchen Freitagmittag eine Person gebissen. Dieses Mal erwischte es einen 65-Jährigen, der mit einer Wunde am Bein ins Klinikum Wels eingeliefert wurde, teilte die Polizei Oberösterreich mit.

Nachdem das Tier im Vorjahr einen Schüler gebissen hatte, wurde durch Intervention der Polizei bei der zuständigen Gemeinde erreicht, dass dem Hundehalter strengere Auflagen erteilt wurden. Demnach hat er den Hund in der Öffentlichkeit an der Leine und mit Maulkorb zu führen. Dies ignorierte das Herrchen allerdings vergangenen Freitag und verzichtete auf den Maulkorb, das Tier soll aber angeleint gewesen sein.

Am Gehsteig grüßte der 77-Jährige Besitzer den Bekannten, der vor der Schule auf seinen Enkel wartete. Als der Opa sich in Bewegung setzen wollte, um dem Enkelsohn entgegenzugehen, schnappte der Hund plötzlich in dessen Bein. Nähere Angaben zu den sieben anderen angezeigten Fällen konnte die Polizei nicht machen.