Hund bleibt in Schlammrohr stecken – gerettet

Arnsberg/Neheim (WUFF/FW Arnsberg) – Beim Spaziergang hatte sich ein Hund in einem Waldgebiet bei Arnsberg in einem Rohr verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die um Hilfe gebetene Feuer­wehr der Wache Neheim rückte mit zwei Fahrzeugen an. Am Einsatzort entdeckten die Feuerwehrkräfte das verschlammte Rohr, aus dem Winseln zu hören war. Mit Schaufeln und bloßen Händen gruben sie am Rohr und befreiten dieses nach und nach vom Schlamm, der sich dort festgesetzt hatte. Nach einem mehr als dreistündigen Einsatz, bei dem sich die Feuerwehrkräfte abwechseln mussten und für den zu später Stunde die Einsatzstelle auch noch ausgeleuchtet werden musste, konnte der völlig entkräftete und verängstigte Hund geborgen und seinen Haltern zurückge­geben werden.