Hund in Firmenbus zurückgelassen: Anzeige

Ein 49-jähriger Hundebesitzer aus dem Bezirk Weiz (Steiermark) hat am Mittwoch (12. August 2020) gegen 15 Uhr seinen Hund im Firmenbus, der in der prallen Sonne geparkt war, nahe des Krankenhauses Hartberg zurückgelassen. Ein kleiner Spalt beim Fenster war die einzige Frischluftzufuhr. Rund eine Stunde lang musste das Tier in dem rasch aufgeheizten Fahrzeug ausharren, bis es gerettet wurde. Passanten entdeckten das hechelnde Tier und riefen die Polizei. Diese holte den Staffordshire Terrier aus dem unversperrten Bus und versorgte ihn mit Wasser. Wenig später kam dann der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurück. Der Besitzer war sich keiner Schuld bewusst. Er wurde wegen Tierquälerei angezeigt. (Quelle: APA)