Hund macht auf Herrchen nach Schwächeanfall aufmerksam

Korbach, Goldhausen (WUFF/ POL-KB) – Durch das laute Bellen eines kleinen Hundes vor der Haustür eines Hauses in Goldhausen wurden Nachbarn aufmerksam und verständigten die Polizei. Sie gingen von einer Notlage aus, denn in dem Haus wohnt lediglich ein 84-jähriger Mann, der gesundheitlich angeschlagen ist. Dass ihre ­Befürchtungen gerechtfertigt waren, ­sollte sich kurze Zeit später zeigen. Auf das Klingeln an der Haustüre erfolgte keine Reaktion, und auch durch die Fenster im Erdgeschoss war niemand zu sehen. Mittels einer Leiter schauten die ­Polizeibeamten sogar durch Fenster im Obergeschoss des Hauses. Da niemand zu ­sehen war, verständigten sie einen Schlüsseldienst und auch die Feuerwehr Gold­hausen zur Türöffnung. Bevor diese aber einschritten, hatte der Senior offensichtlich die Beamten an seinem Haus wahrgenommen und mit letzter Kraft die Haustür geöffnet. Er hatte am frühen Morgen einen Schwächeanfall erlitten und war mehrere Stunden nicht in der Lage Hilfe zu rufen. Letztlich hat sein kleiner Hund dafür gesorgt, dass seinem Herrchen Hilfe zuteil wurde. Der Senior wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein kleiner Hund kam bei einem Bekannten unter.