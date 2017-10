Hund macht auf verunglückte Halterin ­aufmerksam

1 von 2

Erkrath (WUFF/FW-­Erkrath) – Ihrem Hund hat eine 80-jährige Frau ihre rasche Befreiung aus einer miss­lichen Lage zu verdanken. Die Frau war mit ihrem Vierbeiner in der Nacht auf einer Gassirunde, als sie auf einer Treppe stürzte, und zwar so unglücklich, dass sie sich ihren Kopf unter einem Drahtgitterzaun einklemmte und nicht mehr befreien konnte. Der Hund lief daraufhin bellend zu dem Wohnhaus der Seniorin und machte so die Nachbarn auf sich aufmerksam. Diese machten sich sodann auf die Suche nach der alten Dame. Nachdem die Verunglückte gefunden worden war, ­leisteten die Nachbarn Erste Hilfe, konnten die Frau jedoch nicht aus ihrer eingeklemmten Lage befreien. Erst die alarmierte Feuerwehr Alt-Erkrath konnte die Frau durch die Demontage eines Drahtgitterelementes schnell befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Mit einer Kopfplatzwunde wurde sie in das Krankenhaus Mettmann transportiert. Hätte der Hund der verunglückten Seniorin nicht so reagiert und auf sich aufmerksam gemacht, wäre die Dame wahrscheinlich erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt gefunden worden.