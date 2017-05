Hund mit Drehleiter aus Steinwand geborgen

Iserlohn (WUFF/FW Iserlohn) – Ein 2-jähriger Dobermann war kürzlich an der Abbruchkante einer Steinwand unglücklich abgerutscht. Beim Absturz blieb der Hund in etwa 10 Meter Höhe an einem Baum hängen. Ein Passant stieg von unten in die Steinwand zu dem Hund und beruhigte ihn. Der Mann konnte dann allerdings dort ebenfalls nicht mehr vor noch zurück, sodass die Berufsfeuerwehr Iserlohn alarmiert wurde. Trotz der Enge und weiterer Hindernisse an der Aufstellfläche konnten die Feuerwehrkräfte eine Drehleiter so in Stellung bringen, dass zunächst die Person und dann der Hund erreicht und dann gerettet werden konnten.