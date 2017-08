Hund mit Gipsbein im Bahnhof herumgeirrt

Leipzig (WUFF/BPOLI-L) – Eine Hündin mit einem ­Gipsbein humpelte kürzlich allein im Hauptbahnhof Leipzig herum. Als sich Beamte der Bundespolizei dem Hund näherten, lief er sofort auf diese zu. Da von dem Halter weit und breit nichts zu sehen war, wurde der Hund vorläufig in Gewahrsam genommen. In der Wache erfreute sich die kleine Hunde­dame der großen Aufmerksamkeit aller Beamten. Nach ungefähr 20 Minuten meldete sich der aufgelöste Halter bei der Bundespolizei und konnte seinen kleinen Vierbeiner wieder in die Arme nehmen.