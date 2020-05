Hund per Hubschrauber gerettet

Am Dienstag (19. Mai) wurde ein Golden Retriever von der Bergrettung vom Hohen Freschen (Bez. Dornbirn, Vorarlberg) gerettet. Die 43-jährige Hundebesitzerin war gegen 11.00 Uhr über den Binnelgrat vom 2.004 Meter hohen Gipfel des Hohen Freschen abgestiegen. Etwa 15 Höhenmeter unterhalb des Gipfels kletterte sie über eine kleine Leiter mit drei Sprossen hinunter und wollte dann ihren Hund nachholen. In diesem Moment rutschte das Tier etwa 60 Meter in die 70 Grad steile, felsdurchsetzte Ostwand ab und blieb auf einem schmalen Felsvorsprung stehen.

Da die Frau nicht gefahrlos zu ihrem Vierbeiner absteigen konnte, setzte sie einen Notruf ab. Drei Mann der Bergrettung Rankweil, darunter ein Hundeführer, wurden mit dem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen. Sie seilten den Hund an und zogen ihn auf den Wanderweg, wobei ihnen Wanderer halfen. Schließlich wurde der Golden Retriever zum Gipfel getragen und per Hubschrauber ins Tal geflogen. Eine Untersuchung beim Tierarzt ergab, dass sich „Finn“ Prellungen zugezogen hatte. Menschen wurden nicht verletzt. (Quelle: APA)