Hund überlebte in Obertauern 600-Meter-Absturz

Bei einer Skitour auf die Glöcknerin in Obertauern (Salzburg) ist am 8. Mai 2021 der Hund einer 26-jährigen Pongauerin über 600 Höhenmeter mit einer Schneewechte über sehr steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Das Tier hat dabei keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Der Hund war zu weit auf eine Schneewechte hinausgelaufen, dabei brach diese und stürzte die Südflanke der Glöcknerin in Richtung Brettleitern/Lantschfeld hinab. Dabei entwickelte sich eine Lawine, die rund 800 Meter in Richtung Talboden floss. Bei einem Suchflug wurde der Hund rund 600 Höhenmeter unterhalb der Abbruchstelle gesichtet und gemeinsam mit der Besitzerin mit Seil und Hundeberge-Geschirr geborgen. (Quelle: APA)