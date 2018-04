Hund und zwei Besitzer stürzten in Linzer Werkskanal

An die 300 Meter weit abgetrieben, bevor sie sich aus dem Wasser retten konnten

Linz (APA) – Ein Hund und seine zwei Besitzer, eine 28-Jährige und ein 33-Jähriger, sind nach einem Sturz in einen Werkskanal in Linz Donnerstagnachmittag in erhebliche Gefahr geraten. Sie wurden von der starken Strömung an die 300 Meter weit abgetrieben, bevor sie sich ans Ufer retten konnten. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag.

Der Hund war durch ein kleines Loch in dem Zaun geschlüpft, der den Werkskanal sichert, und ins Wasser gerutscht. Beide Besitzer folgten dem Tier, um es zu retten. Dabei fielen sie selbst ins Wasser. Alle drei wurden etwa 300 Meter weit in Richtung Kraftwerk abgetrieben bis es ihnen gelang, am betonierten Ufer Halt zu finden und auf der schrägen Wand auf die Dammkrone des Kanals zu kriechen.

Die Rettung brachte danach Frauerl und Herrl verletzt in die Linzer Uniklinik. Der Vierbeiner dürfte den Zwischenfall laut Polizei unverletzt überstanden haben.