Hunde-Urin ließ Ampelmast in Japan umstürzen

Hunde haben in Japan mutmaßlich mit ihrer Notdurft einen Ampelmast zu Fall gebracht. Eine Untersuchung des am Fuß abgebrochenen Eisenmastes durch Spezialisten der Polizei habe eine 40 Mal höhere Menge an Hunde-Urin zu Tage gebracht als bei anderen Masten, wie der japanische Fernsehsender NHK am 13. Juli 2021 aus der Stadt Suzuka in der Präfektur Mie berichtete. Daher vermuten die Experten, dass der Ampelmast durch die Notdurft der Vierbeiner korrodiert war.

Daneben verlaufe ein Pfad, auf dem Hundebesitzer ihre Lieblinge Gassi führen. Der Pfeiler habe eigentlich eine Lebensdauer von rund 50 Jahren, fiel aber schon nach 23 Jahren um, hieß es. Verletzt wurde durch den Maststurz niemand. (Quelle: APA)