Hunde weniger hartnäckig als Schweine

Minischweine, als Haustiere gehalten, neigen eher dazu, Probleme eigenständig zu lösen als Hunde. Das berichten Wissenschafter um Paula Perez Fraga von der Budapester Universität ELTE in der Zeitschrift „Animal Cognition“. In Versuchen testeten Forscher bei etwa sieben Monate alten Minischweinen und ähnlich alten Hunden das Verhalten beim Lösen von Problemen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Dabei mussten die Tiere, die sämtlich in Familien aufgewachsen waren, in einem Raum eine zunächst leichte, dann aber schwerer zu öffnende Schachtel knacken, in der als Belohnung ein Leckerbissen enthalten war. Bei den schwierigen Aufgaben kamen die Schweine schneller zum Erfolg als die Hunde. Und als das Problem unmöglich zu lösen war, blieben die Minischweine hartnäckiger, während die Hunde sich den Menschen in der Umgebung zuwandten. „Sie waren viel ausdauernder als die Hunde bei ihrem Bemühen, die Schachtel zu öffnen“, wird Ko-Autorin Linda Gerencser in einer ELTE-Mitteilung zitiert. „Dies könnte eine Fähigkeit zur eigenständigen Problemlösung reflektieren.“ (Quelle: APA)