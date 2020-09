Hundefutter im Trend: Füttern mit Superfoods und Monoprotein

Hunde lieben Fleisch und schätzen Abwechslung im Napf. Die Hundefuttermarke GranCarno® von animonda steht für ausgewogene, leckere gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für Hunde in jedem Alter.

Im Hinblick auf die Qualität lassen sich die Spürnasen nicht täuschen. Das Nassfutter besteht aus 100 % frischen, fleischlichen Zutaten, für einen unvergleichlichen Geschmack. Die Rezepturen werden schonend und schnell zubereitet und mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen ergänzt. Die GranCarno Nassfutter-Varietäten sind Alleinfuttermittel und versorgen Hunde mit allen lebenswichtigen Nährstoffen.

Fleischig frisch, wie Hunde es wollen!

GranCarno Neuheiten

Im Herbst dieses Jahres dürfen sich die vierbeinigen Familienmitglieder auf 18 neue Produkte freuen. Das Nassfuttersortiment wird gleich um zwei neue Produktlinien erweitert.

GranCarno SINGLE PROTEIN – mit nur einer Proteinquelle – wird es in den fünf Varietäten Huhn, Rind, Pute, Ross und Lamm geben. Purer Genuss für ausgewachsene Hunde.

GranCarno SUPERFOODS – mit dem natürlichen Plus der Superfoods – sind in vier neuen Kreationen mit nur einer tierischen Proteinquelle und überwiegend heimischen Superfoods erhältlich. Superfoods besitzen ein Plus an besonderen Nährstoffen, z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, Mineralstoffe oder Spurenelemente und können so zum Wohlbefinden des Hundes beitragen. Die leckeren Trendprodukte gibt es in den Sorten:

Huhn + Spinat, Himbeeren, Kürbiskerne

Rind + Rote Bete, Brombeeren, Löwenzahn

Lamm + Amaranth, Cranberries, Lachsöl

Pute + Mangold, Hagebutten, Leinöl

Auch die Neuheiten werden, wie alle anderen GranCarno Nassfutterprodukte, mit 100 % frischen, fleischlichen Zutaten, ohne Getreide, Gluten, Soja, Zucker und künstliche Farb- und Konservierungsstoffe in Deutschland hergestellt.

In den Größen 400 g und 800 g erhältlich.

www.animonda.de

Mehr über Gran Carno Super Foods erfahren

Mehr über Gran Carno Single Protein erfahren