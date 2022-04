Durch Fleischsaftgarung entsteht Hundenahrung wie menschliche Nahrung. Diese Zubereitungsmethode gehört eigentlich zur gehobenen Restaurantküche und wird dort verwendet, um Speisen besonders gesund und schmackhaft zuzubereiten. Damit der beste Freund davon nicht weiter ausgeschlossen bleibt, wurde die Fleischsaftgarung den Ernährungsbedürfnissen von Hunden angepasst. Warum dann noch den besten Freund mit gewöhnlichem Hundefutter ernähren, fragen sich viele Hundehalter und werden zu Fleischsaftgarern. 2021 gab es einen regelrechten Run auf Hundenahrung aus Fleischsaftgarung. Es ist zu erwarten, dass der Trend 2022 noch zunehmen wird.

Tatsächlich aus Frischfleisch, bestätigt der TÜV

Fleischsaftgarung ist ein Zubereitungsverfahren, mit dem Hundenahrung (trocken und nass) entsteht, das den meisten Hunden eine viel gesündere Ernährung bietet. Zum Beispiel ist es mit Fleischsaftgarung erstmals möglich, eine Trockennahrung direkt aus Frischfleisch zuzubereiten, ganz ohne Fleischmehl*. Dass das kein leeres Werbeversprechen ist, bestätigt eine der renommiertesten Prüfstellen Deutschlands. Der TÜV prüft regelmäßig die Menge des verwendeten Frischfleischs für Hundenahrung aus Fleischsaftgarung am Zubereitungsort. Das gab es bisher noch nicht. Leere Werbeaussagen zum Frischfleischanteil im Hundefutter gibt es somit nicht bei fleischsaftgegarter Trockennahrung.

* Fleischmehl (bzw. Fleischprotein) ist viel minderwertiger als Frischfleisch, denn es wird bereits vor der Verarbeitung zu Hundefutter mehrfach erhitzt. Im Vergleich zu Frischfleisch enthält Fleischmehl weniger Nährstoffe, einen höheren Aschegehalt und besitzt eine geringere Proteinverdaulichkeit.

Wie wird fleischsaftgegarte Hundenahrung zubereitet?

Bei der Fleischsaftgarung wird frisches Fleisch nur im eigenen nährstoffreichen Fleischsaft gegart.

Nassnahrung entsteht mithilfe einer Kurzgartechnik. Dabei erreicht das Fleisch die notwendige Kerntemperatur bereits nach kurzer Zeit, was die Nährstoffe schont. Fleischsaftgegarte Nassnahrung enthält daher oft mehr natürliche Nährstoffe als herkömmliches Nassfutter.

Bei Nass- und Trockennahrung aus Fleischsaftgarung werden keine Füllstoffe verwendet, die das Volumen vergrößern. Daher ist die täglich notwendige Nahrungsmenge geringer als bei herkömmlichem Hundefutter. Weniger Nahrung entlastet das Verdauungssystem, bereitet kein unangenehmes Völlegefühl und reduziert das Risiko einer Magendrehung. Der Hund ist nach dem Essen schneller wieder fit und fühlt sich wohler. Gegartes Fleisch wird von Hunden sogar besser verwertet als rohes Fleisch, und die Proteinqualität des gegarten Fleisches stärkt die Muskulatur. Die hohe Verdaulichkeit zeigt sich für den Hundehalter auch an dem geringen Kotabsatz.

Fleischsaftgarung ist die einzige Zubereitungsmethode von Hundenahrung mit einem Hygienekonzept zum Schutz der Hundegesundheit.

Das Europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) hat 2020 und 2021 insgesamt 55 Fälle von verunreinigtem Hundefutter veröffentlicht. Davon wurde über die Hälfte als gesundheitsgefährdend eingestuft.

Viele reden darüber, wie wichtig ihnen die Hundegesundheit ist, doch ein Hygienekonzept zum Schutz der Hundegesundheit gibt es nur für Hundenahrung aus Fleischsaftgarung. Der TÜV, eine der glaubwürdigsten Prüfstellen Deutschlands, prüft regelmäßig und unabhängig Hundetrockennahrung, Hundenassnahrung und Hundesnacks aus Fleischsaftgarung, um mögliche Verunreinigungen, die vom RASFF häufig genannt werden, auszuschließen. Dazu gehören:

Schwermetalle (Arsen, Blei, Quecksilber, Cadmium)

Mykotoxine (Aflatoxin B, G, Ochratoxin)

Bakterien (Enterobakterien, E.coli, präsumtive Bacillus cereus, Staphylokokken, Clostridium perfringens, Salmonellen)

Hefen und Schimmelpilze

Die regelmäßige Prüfung durch den TÜV macht Hundenahrung aus Fleischsaftgarung für den Hundehalter ehrlich und für den Hund sicher.

Fleischsaftgarung ist die einzige verlässliche Zubereitungsmethode für Trockennahrung, die mit Sicherheit nicht im Hundebauch aufquillt. Dadurch verringert sich das Risiko einer Magendrehung.

Die meisten Hundetrockenfutter werden extrudiert, und extrudiertes Trockenfutter quillt eigentlich immer auf. Damit steht extrudiertes Trockenfutter aber nicht allein. Quelltests haben gezeigt, dass es auch Sorten von kalt gepresstem und gebackenem Hundetrockenfutter gibt, die aufquellen.

Allgemein gilt: Auf dem natürlichen Speiseplan des Wolfs steht nichts, was in seinem Bauch aufquillt. Alle Trockenfutter, die im Hundebauch aufquellen, gehören somit nicht zu einer ursprünglichen natürlichen Ernährung von Hunden.

Hundenahrung auf der Ebene von gesunder menschlicher Nahrung

Fleischsaftgarung ist nicht mit anderen Herstellungsmethoden von Hundefuttern vergleichbar. Hier sind die zusammengefassten Besonderheiten von Hundenahrung aus Fleischsaftgarung:

Wie gesunde menschliche Nahrung: Fleischsaftgarung ist kein Produkt der Futtermittelindustrie. Ganz im Gegenteil, die Zubereitungsmethode Fleischsaftgarung gehört zur gehobenen Restaurantküche und wird dort verwendet, um Speisen besonders gesund und schmackhaft zuzubereiten. Damit der beste Freund davon nicht weiter ausgeschlossen bleibt, wurde die Fleischsaftgarung den Ernährungsbedürfnissen von Hunden angepasst. Das Ergebnis: eine Hundenahrung auf der Ebene von gesunder menschlicher Nahrung.

Wo ist Hundenahrung aus Fleischsaftgarung erhältlich?

Sie wollen Fleischsaftgarer werden? Hundenahrung aus Fleischsaftgarung erhalten Sie bei PLATINUM auf www.platinum.com.

PLATINUM ist die von Hundehaltern bestbewertete Marke für Hundetrockennahrung.

Zwölf Monate lang, zwischen 2020 und 2021, haben Hundehalter 119 Hundefuttermarken bewertet. In dieser Zeit wurden mehr als 76.000 unabhängige Bewertungen abgegeben. Bei PLATINUM war die Gesamtzufriedenheit der Hundehalter am größten. Damit ist PLATINUM drei Jahre in Folge (2019, 2020 und 2021) die von Hundehaltern bestbewertete Marke für Hundetrockennahrung.

Quelle: www.checkforpet.de/top-rated-brands-2021-das-sind-die-bestbewerteten-futtermarken

PLATINUM bietet für Hundenahrung aus Fleischsaftgarung eine 100%ige Geld-zurück-Garantie mit kostenfreier Abholung (auch für angebrochene Beutel): www.platinum.com/Geld-zurueck-Garantie

Der richtige Weg ist, den besten Freund nicht schlechter zu stellen als sich selbst!