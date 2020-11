Hundekekse für Weihnachten zum Selbermachen

Backen in der Vorweihnachtszeit macht nicht nur Spaß, sondern gehört einfach dazu, um in die richtige Weihnachtsstimmung zu kommen. Warum nicht auch für den Hund Kekse backen? Hier fünf einfache Rezepte für den gesunden Hundesnack aus dem eigenen Backofen:

Zucchini-Bäumchen

Zutaten:

1 kleine Zucchini (oder 230 g)

2 Eier

350 g Dinkelmehl

Wasser und Mehl nach Bedarf

Rosmarin

Zubereitung:

Schäle und püriere die Zucchini schälen und pürieren und die Masse mit den anderen Zutaten vermischen. Je nach Konsistenz kannst noch Wasser oder Mehl hinzufügen, bis sich der Teig gut formen lässt. Anschließend den Teig ausrollen und mit Weihnachtsbaum-Förmchen kleine Hundekekse ausstechen. Den Backofen auf 175 Grad vorheizen, nach etwa 25 Minuten Backzeit sollten die Bäumchen ausgeschalteten Backofen noch ein wenig nachtrocknen. Je nach Vorliebe des Hundes, die Kekse vor dem Backen noch mit einem Hauch Rosmarin bestreuen, das verleiht ihnen einen herrlich weihnachtlichen Geschmack.

Leberwurst-Bällchen

Zutaten:

100 g grobe Haferflocken

100 g feine Haferflocken

150 g Quark

150 g Leberwurst

2 EL Sonnenblumen-Öl

1 Ei

Zubereitung:

Alle Zutaten zu einem Teig verkneten und daraus kleine Kugeln formen. Statt herkömmlicher Leberwurst spezielle Leberwurst für Hunde verwenden, diese enthält keinen Zucker und nur einen geringen Salz- und Gewürzanteil. Den Backofen auf 175 Grad vorheizen, die Backzeit beträgt etwa 25 Minuten. Anschließend die Kugeln noch auskühlen lassen.

Mandel-Plätzchen

Zutaten:

250 g Roggenmehl

200 g Haferflocken

2 EL Honig

2 Eier

150 ml warmes Wasser

Mandeln zum Bestreuen

Zubereitung:

Die Zutaten gut miteinander vermischen und anschließend mit einer beliebigen Form die Plätzchen ausstechen. Die Plätzchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech auslegen und mit Mandeln bestreuen. Im auf 220 Grad vorgeheizten Backofen werden die Hundeleckerlis ca. 10 bis 15 Minuten gebacken. Die Plätzchen anschließend im ausgeschalteten Ofen bei leicht geöffneter Tür noch ein wenig nachhärten lassen.

(Quelle: www.zooroyal.at)

Honig-Nuss-Cracker

Zutaten:

400 g Haferflocken

100 g gehackte oder gemahlene Nüsse

1 EL Honig

2 Eier

150 g Mehl

50 g geriebener Käse

100 ml Wasser

Zubereitung:

Die Menge an Mehl und Wasser kann leicht angepasst werden, damit der Teig eine gute Konsistenz bekommt. Alles gut verkneten und etwa 1 cm dick ausrollen. Für Weihnachtskekse können hier gut Weihnachtsaustechformen verwendet werden, sonst in Taler oder Vierecke schneiden. Bei 140 Grad etwa 45 Minuten backen. Falls man die Kekse knuspriger/trockener haben möchte, im Anschluss bei geringer Hitze (eventuell Kochlöffel in die Ofentür) weiter trocknen oder bei geschlossener Ofentür im Ofen lassen, bis dieser nach dem ausstellen kalt geworden ist.

Joghurt-Dinkel-Taler

Zutaten:

100 g Dinkelmehl

100 g Haferflocken

50 g Reismehl

1 EL Honig

1 geriebener Apfel

150 g (ein kleiner Becher) Naturjoghurt

Zubereitung:

Alles gut vermischen, knapp 1cm dick ausrollen und entweder Taler ausschneiden oder Weihnachtsformen ausstechen. Bei 150 Grad etwa 45Minuten backen. Falls man die Kekse knuspriger/trockener haben möchte, im Anschluss bei geringer Hitze (eventuell Kochlöffel in die Ofentür) weiter trocknen oder bei geschlossener Ofentür im Ofen lassen, bis dieser nach dem ausstellen kalt geworden ist.

(Quelle: www.tierfreund.de)

Fotos © AdobeStock