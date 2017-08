Hundlicher Perspektivenwechsel

1 von 7

Wie Hunde uns interpretieren

Sind Hunde in der Lage, sich in ihren ­Halter hineinzuversetzen? Haben Hunde ein ­kognitives Konzept, um ­Befindlich­keiten, Absichten oder Erwartungen ­eines ­Menschen interpretieren zu können? ­Können Hunde einen Wissensvorsprung des Menschen für sich nützen? Antworten auf diese und andere Fragen könnten sich in einer kürzlich publizierten Studie Wiener ­Wissenschaftler finden. WUFF-Heraus­geber Dr. Hans Mosser hat diese ­Publikation des Messerli ­Forschungsinstituts der ­Veterinär­medizinischen Universität ­Wien für Sie studiert, zusammengefasst und ­erklärt ihre Bedeutung.

Dass Hunde menschliches Zeigeverhalten richtig interpretieren und auch der Blickrichtung eines Menschen folgen können, hat in den späten 1990ern Adam Miklosi von der Universität Budapest erstmals nachgewiesen (vgl. auch ­Miklosi, WUFF 10/2003, 11/2003). Doch ­Wissenschaftler sind sich nicht einig ­darüber, ob ­diese Fähigkeit der Hunde bloß erlernt ist oder ob sie tatsächlich in der Lage sind, die Perspektive des Menschen ­einzunehmen. Ist dies der Fall, würden Hunde über eine Theory of Mind (siehe unten) verfügen, also fähig dazu sein, von ihrer eigenen ­Annahme abzusehen und die Perspektive des Menschen einzunehmen. Dies würde im weitesten Sinn bedeuten, dass Hunde fähig sind, sich in den Menschen hineinzuversetzen, was als wichtiger Aspekt sozialer Intelligenz gilt.