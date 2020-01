Husky mit „seltsamem“ Blick hat endlich neues Zuhause

„Jubilee“ wurde von tierlieber Familie „adoptiert“

Newark (New Jersey) (APA/dpa) – Wegen ihres „seltsamen“ Blicks wollte sie lange niemand haben, doch nun hat Husky „Jubilee“ US-Medienberichten zufolge ein neues Zuhause gefunden. Die vier Jahre alte Hündin habe eine Verformung der Augenlider und erwecke dadurch den Anschein, als schaue sie ständig überrascht, berichtete der TV-Sender CNN am Sonntag (Ortszeit).

Weil er sie nicht habe verkaufen können, habe ein Züchter die Hündin 2018 in einem Heim im US-Staat New Jersey abgegeben. Seither suchte dieses vergeblich nach einem neuen Zuhause. Ein tausendfach geteilter Aufruf des Tierheims auf Facebook habe schließlich zum Erfolg geführt: „Huskys sind majestätisch aussehende Hunde und ich weiß nicht, warum ich nicht so aussehe wie sie. Ich wünschte, ich wäre schön, damit jemand mich als seinen Hund möchte“, hieß es darin.

Das Tierheim betonte, „Jubilee“ sei völlig gesund und munter. Es hätten sich schließlich zahlreiche Interessenten gemeldet, schrieb auch die „Washington Post“. Die Hündin sei nun bei einer Familie gelandet, die bereits zuvor Tiere aus dem Heim adoptiert habe. Siberian Huskys sind für ihre strahlend blauen Augen bekannt.