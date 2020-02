Ich und Du, Du und ich – Wer sind wir füreinander?

1 of 7

Der Hund als Sozialpartner des Menschen

Wie der Mensch auf den Hund kam? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit langer Zeit. Wie genau ist es dem Hund gelungen, zu einem so wichtigen Sozialpartner des Menschen zu werden? Und über einen so langen Zeitraum zu bleiben? Was genau macht ihn so besonders?

Die gemeinsame Geschichte von Mensch und Hund ist alt. Sehr alt sogar. Wie alt genau? Darüber herrscht noch nicht wirklich Einigkeit. Archäologische Funde datieren die Entstehung des Haushundes in einen Zeitraum von vor ca. 15.000 bis 40.000 Jahren. Damit ist der Hund das mit Abstand älteste Haustier und hat die Menschheit bereits vor dem Sesshaftwerden (ca. 10.000 v. Chr.) begleitet. Auch darüber, wo genau der Wolf zum Hund wurde, streiten sich die Forscher noch. Derzeit gibt es Hinweise auf den Ursprung des Hundes in Asien, als auch in Europa. Auch eine parallele Entstehung an mehreren Orten, gleichzeitig ist möglich. Was das betrifft, bleibt es also weiterhin spannend. Fakt ist jedoch, dass Hund und Mensch eine ganz besondere Beziehung haben. Doch wie genau ist es dem Hund gelungen, zu einem so wichtigen Sozialpartner des Menschen zu werden? Und über einen so langen Zeitraum zu bleiben? Was genau macht ihn so besonders?