Ihr Hund braucht Sie! – Wie der Hund von Ihnen lernt

Es braucht einen Grundstock an Regeln, wenn zwei oder mehr Lebewesen gut miteinander auskommen wollen – das gilt für Menschen genauso wie für Hunde. Und wenn man mehr als nur friedlich nebeneinanderher leben will, wenn man eine gute Beziehung haben, ein eingeschworenes Team werden will, braucht es sogar noch ein bisschen mehr als nur ein paar Regeln. Wir müssen uns dafür nur immer wieder daran erinnern, was ein Hund ist. Was er braucht. Und was wir ihm geben müssen.

Ein Hund muss in unserer Menschenwelt gewisse Dinge einfach lernen, wenn es nicht zu Problemen in der Familie oder mit anderen Menschen oder Hunden kommen soll. Unsere moderne Umwelt hat schließlich nur noch wenig zu tun mit dem Umfeld, in dem sich der Hund viele Jahrtausende bewegte. Deshalb müssen wir ihm zeigen, wie unser Leben heute funktioniert.