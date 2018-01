Acht Hundewelpen in Oberösterreich in Bananenschachtel ausgesetzt

Neben Mülltonnen auf einem Sportplatz gefunden – Tierschützer berichten von vielen ausgesetzten Tieren

Rohr im Kremstal/Lochen am See/Salzburg (APA) – Unbekannte haben acht Hundewelpen in einer Bananenschachtel neben den Mülltonnen auf einem Sportplatz in Rohr im Kremstal (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich ausgesetzt. Das berichtete die Pfotenhilfe Lochen, auf deren Tierschutzhof die etwa vier Wochen alten und viel zu früh von ihrer Mutter getrennten Hundebabys Aufnahme gefunden haben, am Mittwoch.

Für Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler ist der Fall der am Dienstag gefundenen Welpen der traurige Höhepunkt der Nachweihnachtszeit: „Seit dem 24. Dezember sind fünf davongelaufene Hunde und insgesamt 14 ausgesetzte beziehungsweise abgegebene Katzen auf unserem Tierschutzhof angekommen.“ Zudem seien am 29. Dezember in der Stadt Salzburg neun Katzen samt Babys in einem Karton neben Mülltonnen in einer Wohnsiedlung ausgesetzt worden.