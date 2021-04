Jeder Hund ist einzigartig – und so sollte auch das Futter sein!

344 verschiedene Hunderassen vom Dalmatiner bis zum Chihuahua sind laut der Fédération Cynologique Internationale (FCI) aktuell anerkannt. So individuell wie ihr Aussehen ist auch der Geschmack der Vierbeiner: Der eine Hund liebt Huhn, der nächste favorisiert Fisch oder Rind. Und während manch einer ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, ist es beim Nächsten die Verdauung oder ein anderes Wehwehchen. Das richtige Futter für die Vorlieben und Eigenheiten des eigenen Lieblings zu finden ist gar nicht so einfach. Tails.com hat die beste Lösung für jeden Hund: individuell gemischtes Futter aus einer Million möglichen Kombinationen – mit ausgewogenen Ballaststoffen, Proteinen, Fetten und Nährstoffen, ganz ohne zusätzlichen Zucker, künstliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe. Das Besondere dabei: Über einen Fragebogen auf www.tails.com und einen Algorithmus werden ein Ernährungsprofil und eine individuelle Futtermischung – abgestimmt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Hundes – erstellt, und die Futtermischung wird pünktlich jeden Monat bis vor die Haustür geliefert. Merkmale wie Geschlecht, Rasse, Größe, Alter und Gewicht des Hundes werden dabei genauso, wie der Gesundheitsstatus (z. B. Arthritis oder empfindliche Verdauung), das Bewegungspensum oder individuelle Geschmacksvorlieben (Fisch, Fleisch, Getreide etc.) einbezogen. Mit dem richtigen Mix für jede Fellnase will tails.com Hunden zu einem gesünderen Leben verhelfen und Besitzern mehr Zeit mit ihren Vierbeinern schenken.

Natürlich nur die besten Zutaten

Sämtliche Zutaten der individuellen Futtermischung werden von einem Team aus Tierärzten und Ernährungsexperten ausgewählt – so wird zu 100 Prozent garantiert, dass der Hund alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Neben Fisch und Fleisch – natürlichen Quellen für Proteine und Fettsäuren und essenziell für ein glänzendes Fell und Vitalität – stecken ganz viel gesundes Wurzelgemüse und Vollkorngetreide wie Hafer und Mais im Futter. Die darin enthaltenen Kohlenhydrate liefern die nötige Energie für ausgedehnte Spielrunden. Vitamine und Mineralstoffe bilden das Herzstück des Futters – je nach Hund und Bedarf wird genau die Menge hinzugefügt, damit sein Immunsystem, seine Gelenke und seine Verdauung optimal funktionieren können. Mit seinem besonderen Konzept kann tails.com große Erfolge verbuchen: 2020 befragte das Unternehmen 682 seiner Kunden: 78 Prozent stellten dank des individualisierten Futters positive Auswirkungen auf die Verdauung ihres Hundes fest, 69 Prozent positive Veränderungen bei der Haut und dem Fell ihres Tieres.

Entspannt und verlässlich

Der Vierbeiner ist überzeugt vom neuen Futter? Dank einer flexiblen Lieferung wird das individuell abgestimmte Futterpaket jeden Monat ganz bequem nach Hause geliefert – ohne Mindestlaufzeit und jederzeit kündbar. Praktisch: Rezept und Portion werden laufend an das Alter des Hundes angepasst, damit er glücklich und gleichzeitig fit bleibt! Die erste Lieferung beinhaltet ein kostenloses Probepaket (+ Versandkosten), eine praktische Portionsschaufel und eine Anleitung der Experten, die hilft, dass stets die optimale Menge im Futternapf landet.

