Kind in die Hand gedrückt: Frau entledigte sich in Wien ihres Welpen

Sehr unverfroren hat sich den Schilderungen des TierQuarTiers zufolge in der KW 15 eine ältere Dame ihres Hundewelpen in Wien entledigt: Sie übergab das Tier einem Mädchen, das sich auf einem Spielplatz im Bereich des Rosa-Jochmann-Rings in Simmering aufhielt – inklusive Halsband, Leine und Impfpass, erzählte Anna Putz vom TierQuarTier der APA am 21. April 2022. Das Kind verständige die Polizei, die den Welpen mit aufs Revier nahm und die Tierrettung alarmierte.

Der kleine Vierbeiner, der auf den Namen Bobi hört, befindet sich nun im TierQuarTier. „Bei uns angekommen wurde der entzückende Vierbeiner gründlich durchgecheckt und untersucht. Die Vermutung ist, dass der acht bis zehn Wochen alte Welpe dem illegalen Welpenhandel zum Opfer fiel. Abgesehen von minimalen kahlen Stellen am Kopf ist Bobi aber bisher gesundheitlich unauffällig und freut sich über jede Aufmerksamkeit, die ihm geschenkt wird“, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Sobald alle gesundheitlichen Routineuntersuchungen abgeschlossen sind, soll Bobi so schnell wie möglich vermittelt werden. Der Terriermischlingswelpen sei ein Energiebündel und voller Tatendrang: „Der menschenbezogene Welpe ist freundlich, verspielt und aktuell meistens mit seiner blauen Spielzeugraupe aufzufinden.“

Das TierQuarTier ist außerdem auf der Suche nach sachdienlichen Hinweisen auf den Besitzer bzw. die Besitzerin. Diese werden an das Fundservice für Haustiere unter 01 – 4000 80 60 erbeten. Laut Polizei hat sich der Vorfall am Montag (11. April) gegen 19.30 Uhr ereignet, wie es auf APA-Anfrage hieß. In der Aussendung wurden daran erinnert, dass das Aussetzen von Tieren verboten ist. Es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro. (Text: APA | Foto © TierQuarTier)