Kinder wollten aus Urlaub mitgebrachten Welpen verkaufen

Dormagen (WUFF/POL-NE) – Die Polizei griff in Neuss drei Kinder auf, die von Haus zu Haus gingen und in einem ­bunten Trolley einen Welpen transportierten, den sie zum Verkauf anboten. Eines der Kinder, ein 12-Jähriger, erklärte der Streifenwagenbesatzung, dass sie den Hund aus dem Urlaub mitgebracht hätten und ihn nun verkaufen wollten. „Dass dieses Vorhaben nicht rechtens war, war offenbar auch dem jungen Trio bekannt, weswegen der Hund versteckt im Trolley transportiert wurde“, teilt die Polizei mit. Die Kontaktaufnahme mit den Erziehungs­berechtigten führte allerdings zu keiner befriedigenden Erklärung der Situation, sodass der Hund sichergestellt und in die Obhut eines Tierheimes gebracht wurde.