Kino-Tipps im Juli: 100% Wolf und Space Dogs

Gleich zwei Filme für Hundefans kommen Anfang Juli ins Kino. Ab dem 1. Juli 2021 können große und kleine Zuschauer*innen im Kino das wolftastische und aufregende Animationsabenteuer 100% WOLF erleben. Als sich Freddy an seinem 13. Geburtstag nicht wie geplant in einen respekteinflößenden Werwolf, sondern in einen niedlichen Pudel verwandelt, droht sein Rudel ihn zu verstoßen. Damit beginnt für den flauschigen Helden das größte Abenteuer seines Lebens. Hier geht’s zu zum Trailer

Space Dogs startet dann einen Tag später am 2. Juli 2021: Die streunende Hündin Laika wurde als erstes Lebewesen ins All geschickt – und damit in den sicheren Tod. Einer Legende nach kehrte sie als Geist zur Erde zurück und streift seither durch die Straßen von Moskau. Laikas Spuren folgend und aus Perspektive der Hunde gedreht, begleitet Space Dogs die Abenteuer ihrer Nachfahren: zweier Straßenhunde im heutigen Moskau. Deren Geschichte handelt von inniger Gefolgschaft, unerbittlicher Brutalität und schließlich von ihrem Blick auf uns Menschen. Verwoben mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial aus der Ära der sowjetischen Raumfahrt formt sich eine magische Erzählung über die Moskauer Straßenhunde – vom Aufstieg in den Weltraum bis zum Leben am Erdboden. www.spacedogsfilm.com | Hier geht’s zum Trailer