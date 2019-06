Kinotipp: BAILEY – Ein Hund kehrt zurück

Es gibt Freundschaften, die dauern ein ganzes Leben lang, und dann gibt es Freundschaften, die halten ewig. Nach dem weltweiten Erfolg des ersten Teils „Bailey – Ein Freund fürs Leben“ bringt Constantin Film nun die Fortsetzung der abenteuerlichen Reise eines Hundes in die deutschen Kinos. Die sommerliche Familienkomödie BAILEY – EIN HUND KEHRT ZURÜCK startet am 13. Juni bundesweit in den Kinos.

Was für ein tierisch-gutes Leben! Nach seinen vielen Abenteuern hat es sich Bailey schwanzwedelnd auf der Farm von Ethan (Dennis Quaid) und Hannah (Marg Helgenberger) gemütlich gemacht, feiert mit seiner neuen besten Freundin CJ, Ethans Enkeltochter, Teeparties oder tollt im Garten herum. Alles scheint perfekt, bis CJ eines Tages gemeinsam mit ihrer Mutter (Betty Gilpin) wegzieht und spurlos aus Baileys Leben verschwindet. Während Baileys Seele sich darauf vorbereitet, erneut dieses Leben für ein neues zu verlassen, verspricht er Ethan, CJ zu finden und sie um jeden Preis zu schützen.

Für die treue Fellnase beginnt nun wieder die abenteuerliche Reise durch diverse Hundeleben, voll von unzähligen aufregenden Begegnungen mit Zweibeinern und der Suche nach seiner geliebten Spielfreundin. Jahre später treffen Bailey, CJ (Kathryn Prescott) und deren bester Freund Trent (Henry Lau) wieder aufeinander, erleben gemeinsam die Herausforderungen des Erwachsenwerdens sowie die Bedeutung von wahrer Freundschaft. Und natürlich bedarf es dann und wann einer ordentlichen Portion Streicheleinheiten…

Hier geht’s zum Trailer:

https://youtu.be/dG-KseX-6NE

Basierend auf dem Erfolgsroman A DOG’S JOURNEY von W. Bruce Cameron inszenierte Regisseurin und Emmy-Gewinnerin Gail Mancuso („Modern Family“) die Fortsetzung des 2017 erschienenen Films von Lasse Hallström, „Bailey – Ein Freund fürs Leben“. In den Hauptrollen sind neben Dennis Quaid (THE DAY AFTER TOMORROW, REINE CHEFSACHE) und Marg Helgenberger („CSI – Las Vegas“, REINE CHEFSACHE) als seine Frau Hannah auch Betty Gilpin („Glow“, TRUE STORY – SPIEL UM MACHT) als Tochter Gloria, der Sänger und Rapper Henry Lau als Freund Trent sowie Kathryn Prescott (TO THE BONE, „24 – Legacy“) als erwachsene CJ zu sehen.