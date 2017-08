Kleine Hunde brauchen keine Erziehung? – Serie Mythen in der Hundewelt

1 von 8

Die WUFF-Autorin und Hundetrainerin ­Liane Rauch hat sich seit vielen Ausgaben mit verschiedenen ­Mythen aus der Hundewelt befasst. In dieser Aus­gabe widmet sie sich dem Thema kleine Hunde und deren Erziehung. Immer wieder hört man Aussagen wie „Der braucht keine Erziehung – wenn es Probleme gibt, stecke ich ihn in die Tasche.“ oder „Der ist so klein, der ist nicht erziehbar.“ Liane Rauch zeigt an ein paar Beispielen, dass es auch ganz anders geht. Kleine Hunde – ganz große Klasse!

Ein wolkenloser Sommertag, die Sonne strahlt vom stahlblauen Himmel. Der Inn schlängelt sich friedlich und kühlend an Wasserburg vorbei. Meine Hunde plantschen am sandigen Ufer und genießen das klare grüne Wasser. Die malerische Sommerruhe wird von keifendem Bellen jäh zerrissen. Zwei weiße Plüschis über­fallen uns heimtückisch von hinten.

Ich rufe meine Hunde zu mir und versuche die Kläff-Zone der Plüschis zu verlassen. Keine Chance, sich völlig in Rage bellend, verfolgen uns die zwei Terror-Krümel, deren Frauchen, bisher völlig teilnahmslos, bekommt angesichts meines großen Rüden nun doch kalte Füße. „Bleiben Sie doch bitte stehen“, kräht sie mir nach, „ich kann die sonst nicht einfangen“. Ich grinse etwas in mich hinein, bleibe stehen, da ich Mitleid mit Plüschi-Mama habe.