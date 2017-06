1 von 7

Ehrenamtliches Engagement aus Leidenschaft

Die Vorarlbergerin Fabienne Meyer ist eine große ­Hundeliebhaberin und war in den vergangenen Jahren bereits 3 Mal als Volunteer in der Dog Care Clinic in Sri Lanka. Seit 2007 verfolgt die Klinik ­unter anderem ein konsequentes Impf- und Kastrationsprogramm, ­behandelt verletzte Tiere, zieht ausgesetzte Welpen groß und vermittelt sie in einheimische ­Familien. Lesen Sie die Geschichte über die Klinik unter Palmen.

Durch eine Dokumentation werde ich im Sommer 2014 auf die Dog Care Clinic (DCC) in Sri Lanka aufmerksam. Sofort fasziniert beschließe ich Kontakt aufzunehmen und werde sogleich herzlich eingeladen vor Ort zu helfen. Im Februar 2015 ist es dann soweit, mein erster Trip nach Sri Lanka startet. Ich bin sehr nervös und voller Spannung, was mich erwartet. ­„Urlaubs­paradies unter Palmen“ ist das Erste was mir einfällt, wenn ich an Sri Lanka denke. Dort angekommen offenbart sich mir aber ein Bild, das auf den zweiten Blick nichts mit einem Paradies zu tun hat. An jeder Straßenecke blickt einem das Elend aus traurigen Augen entgegen. Ausgemergelte, von Krankheiten und Parasiten befallene, verletzte und von den Menschen nicht beachtete Straßen­hunde, soweit das Auge reicht. Ein Anblick bietet sich mir, den ich so nicht erwartet habe.