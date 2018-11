Liebe gegen Leckerli

1 von 11

Erkauf von Zuneigung durch Futter und Leckerli?

Ist das Sich-Erkaufen hundlicher Zuneigung durch Futter und Leckerli eine der Ursachen der

steigenden Zahlen von Übergewicht und Fettleibigkeit? Wissenschaftler weisen auf einen Zusammenhang hin, der nicht unterschätzt werden sollte.

Übergewicht und Fettleibigkeit gelten nicht nur bei Hunden als eines der größten Gesundheitsprobleme. Eine der umfassendsten Studien in 195 Ländern zum Ausmaß der Fettleibigkeit beim Menschen kommt für das Jahr 2015 zum Ergebnis, dass weltweit rund 107 Mio. Kinder und 603 Mio. Erwachsene davon betroffen sind (Afshin 2017). In mehr als 70 Ländern habe sich die Häufigkeit gegenüber 1980 sogar verdoppelt. Global sollen 4 Mio. Todesfälle auf die Ursache Fettleibigkeit zurückzuführen sein, zwei Drittel davon auf durch Übergewicht verursachte Herz-Kreislauferkrankungen. An der von Bill und Melinda Gates teilfinanzierten Studie haben 124 Universitäten und mit öffentlicher Gesundheit befasste Institutionen teilgenommen.