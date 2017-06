Longieren – Sich im Kreis zu drehen kann die Welt verändern

1 von 9

Halligalli oder ein ernsthafter ­Ansatz zur Hilfe bei Problemen: Was ist ­Longieren? Die Antwort ist ­einfach: Es kommt ­darauf an, was man ­möchte! ­Longieren kennen die ­meisten Menschen aus dem Pferde­sport. Hier ist diese Art das Pferd zu bewegen schon seit vielen ­Jahrzehnten etabliert und wird ­häufig genutzt für die unterschiedlichsten ­Zwecke. Dass nun auch seit geraumer Zeit Hunde longiert werden, erfreut sich immer größerer Beliebtheit bei Hunden und Haltern. Aber was ist das ­überhaupt?

Longieren mit Hund ähnelt aus der Distanz betrachtet dem Longieren mit Pferd enorm. Der Hund umläuft (mit oder später ohne Longe) einen definierten Kreis und wird dabei aus der Mitte des Kreises heraus von seinem Halter gesteuert. Richtung, Geschwindigkeit und Stopps durch unterschied­liche Kommandos oder Richtungswechsel gibt der Mensch vor, der Hund befolgt diese Anweisungen auf Distanz. Nun ist der Hund im Gegensatz zum Pferd kein Fluchttier, sondern ein Beutegreifer, und es gibt unzählige verschiedene Ansätze und vor allem Ziele beim Longieren. Daraus ergeben sich einige Unterschiede automatisch – andere stehen und fallen mit der Entscheidung des Menschen, welche Art von Longieren er gern betreiben möchte.