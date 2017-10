Mann mit Hund vermisst

Essen (WUFF/POL-E) – Wie erst jetzt bekannt wurde, ist schon seit Anfang September der 60-jährige Peter S. aus Essen verschwunden. Eine Arbeitskollegin hat den Vermissten am 7. September letztmalig gesehen. Seitdem fehlt jede Spur des Mannes. Seine Schwester erstattete vergangene Woche Anzeige. Peter S. ist etwa 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze, graue Haare, ist Brillenträger und raucht ­E-Zigarette. Vermutlich ist er mit seinem Mischlingshund verschwunden. Auch vom Fahrzeug des Gesuchten, einem silbernen VW Golf Plus mit dem Kenn­zeichen E-PS 5700, fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Mühlheim an der Ruhr, entgegen (Tel. 0201/829-0).