Messe „Du und das Tier 2020“ am Messegelände Tulln

Am 26. und 27. September 2020 findet am Messegelände in Tulln wieder die traditionelle Internationale Rassehundeschau in Verbindung mit der Messe „Du und das Tier“ statt. Dieses Jahr werden nicht nur Hunde, sondern auch Ponys zu sehen sein. Die Kleintierausstellung und die Katzenausstellung mussten coronabedingt leider abgesagt werden. Ein internationales Richterkollegium aus mehreren Nationen ist täglich gefordert, aus rund 4.400 Hunden mit ca. 250 unterschiedlichen Rassen täglich die vitalsten und schönsten Hunde auszuwählen.

Information und fachkundige Beratung in allen Hundefragen finden Sie beim INFO-Center des Österreichischen Kynologenverbandes und den INFO-Ständen der diversen Rasseklubs, zum Shoppen lädt ein breites Angebot an Hundeaccessoires und Tiernahrung ein. Besucherhunde haben freien Eintritt, benötigen aber einen Impfpass mit gültiger Tollwutschutzimpfung und einen Maulkorb.

Bitte beachten Sie die Covid-19 Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln (gemäß aktuellem Stand) in den Hallen und am Freigelände:

kein Händeschütteln

am gesamten Messegelände Maskenpflicht (kein Visier)

Husten/Niesen in die Armbeuge bzw. Bedecken von Mund und Nase mit einem Taschentuch

täglich mehrmals Hände waschen und desinfizieren

Zur Hintanhaltung einer weiteren Verbreitung der Pandemie wurden durch die Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Tulln zusätzlich zu dem vom ÖKV bereits vorgelegten Präventionskonzept vorgesehenen Maßnahmen die Erfüllung nachstehender Vorkehrungen verlangt:

Verpflichtender Mund-Nasenschutz (Maske) für alle Besucher und Aussteller im gesamten Messegelände

gestaffelte An- und Abreise der Hundeaussteller

Verzicht auf den Ehrenring

Verbot der Teilnahme für Hundeaussteller aus Risikogebieten (Brasilien, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Serbien, Vereinigte Staaten von Amerika)

Öffnungszeiten: 10 bis ca. 15 Uhr (bitte beachten Sie die im INFOCENTER Tulln angegebenen Beginnzeiten der einzelnen Rassen)

Beginn des Richtens: um 10 Uhr (gerichtet wird in allen Ringen, beachten Sie bitte die Richtzeiten der einzelnen Rassen)

Eintrittspreise: Tageskarte 10 Euro | ermäßigte Tageskarte für Schüler, Pensionisten, Behinderte mit Ausweis 5 Euro | Kinderkarte (für Kinder ab 6 Jahren, bis 6 Jahre kostenfreier Eintritt) 3 Euro | Familienkarte 20 Euro

Online-Tickets gibt’s hier

Alle Infos zur Messe: oekv.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Kynologenverband – (ÖKV)

0043(0)2236/710 667

[email protected]

www.oekv.at