Milchzähne von Welpen brauchen regelmäßige Kontrolle

Frankfurt am Main (APA/dpa) – Schon die Milchzähne können bei jungen Hunden schief oder in doppelter Reihe stehen. Vor allem bei kurzköpfigen oder kleinen Rassen ist das ein Problem. Die Tiere können sich dadurch selbst in die Mundschleimhaut beißen und verletzten.

Halter sollten das Gebiss von Welpen deshalb regelmäßig kontrollieren lassen. Je früher Probleme entdeckt werden, desto einfacher lassen sie sich behandeln, raten Tierärzte. Ein häufiges Problem ist auch der Zahnwechsel: Statt auszufallen, bleiben manche Milchzähne stecken und blockieren die bleibenden Zähne, die nachschieben.