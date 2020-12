Mit allen Sinnen – Hören: Die faszinierende Sinneswelt der Hunde

1 of 7

Hunde sind beeindruckende Tiere mit ­erstaunlichen Sinnesleistungen. In dieser neuen Serie gibt WUFF spannende Einblicke in die außergewöhnliche Sinneswelt der Hunde. Im ersten Teil decken wir auf, warum Hunde Flöhe husten hören können.

»Paulchen, hier! Kommst du jetzt her, aber dalli!« Die Rufe von Claudia D. verhallen ungehört. Der vierjährige Rauhaardackel Paulchen nimmt die Rufe seines Frauchens nur unterschwellig wahr, ein kurzes Drehen eines Ohres in ihre Richtung ist seine einzige Antwort auf das Rufen. »Dieser Hund hört einfach nicht«, denkt sich Claudia genervt, als sie zu ihrem kleinen Räuber läuft. Sie weiß natürlich, dass er nicht taub ist – aber wieder einmal auf Durchzug geschaltet hat. Den Grund dafür sieht sie: Paulchen steht mit starrem Blick nach unten und gespitzten Ohren in der Wiese und widmet seine ganze Aufmerksamkeit einem unterirdischen Konzert – wahrscheinlich wieder von Feldmäusen – und nimmt rund um sich nichts anderes mehr wahr.