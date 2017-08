Neuauflage Tierschutzgesetz

1 von 1

Viel Rauch um nichts? Die Novelle zum Tierschutzgesetz 2017 wird heftig diskutiert. Schon im Vorfeld sind dazu an die 660 Stellungnahmen beim Bundesministerium eingelangt. Aber was verursacht denn nun diese Aufregung? Der Nationalrat hat dieses Jahr eine Novelle des Tierschutzgesetzes beschlossen, und zwar mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und NEOS. Sie enthält unter anderem ein Verbot privater Tierinserate auf Online-Plattformen. Künftig bedürfen alle wirtschaftlichen Tierhaltungen einer Bewilligung.

Konzentriert man sich nun auf den Hund als Haustier, wie es Hundezeitungen nun einmal tun, dann zeigt sich schnell, dass vor allem ein Thema für heftige Diskussionen sorgt: Privatpersonen dürfen keine Tiere mehr auf Internetplattformen anbieten. Darüber wird am meisten und am erbittertsten gestritten. Aber ist das wirklich so neu? Eigentlich nicht, denn schon seit einigen Jahren ist der öffentliche Handel mit Tieren verboten. 2014 zitiert der ORF Kärnten: „… Der Tierschutzverein Villach verweist auf das Bundestierschutzgesetz, das einen privaten, behördlich nicht genehmigten Verkauf von Tieren ­verbietet. Dazu zählen vornehmlich Hunde und Katzen, aber auch Nager und Reptilien. Landwirtschaftliche Nutztiere sind von diesem Verbot ausgenommen. Ein Inserat kann sehr teuer werden, drohen doch Strafen zwischen 3.750 und 7.000 Euro.“