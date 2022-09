Neue Serie: Mein Hund aus dem Tierschutz

In der kommenden Ausgabe der WUFF stellen wir den letzten Oldie but Goldie – diesmal den Jack-Russel-Rüden Henry – vor. Dies soll aber nicht das Ende von berührenden Geschichten über Ihre Hunde sein. Ab der Ausgabe 1/2023 wollen wir über Hunde berichten, denen Sie nach einem Leben in Not und Elend ein Leben in Geborgenheit, Sicherheit und mit viel Liebe ermöglichten – Hunde, die Sie aus dem Tierschutz haben.

Tierschutzhunde haben oft eine bewegte Geschichte hinter sich, die wir von Ihnen erfahren und erzählen möchten. Schicken Sie uns die Lebensgeschichte Ihres Tierschutzhundes und alles über sein Leben bei und mit Ihnen.

Natürlich brauchen wir auch viele Fotos in guter Qualität (bitte beim Mailen nicht verkleinern!). Schicken Sie alles per Mail ([email protected] | Betreff: Mein Hund aus dem Tierschutz). WUFF bringt Ihren Tierschutzhund groß raus.

Foto © AdobeStock