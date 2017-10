Nostalgic-Art Gewinnspiel

Für Zweibeiner, die Vierbeiner lieben: Jetzt eines von 3 Produktsets von Nostalgic-Art gewinnen!

Das Berliner Unternehmen Nostalgic-Art vertreibt seit über 20 Jahren praktische und schöne Produkte mit nostalgischen Motiven bekannter Weltmarken wie z.B. Coca Cola, Harley Davidson und Persil sowie eigenen Designs. Nicht nur Blechschilder, Postkarten und Vorratsdosen gehören zur Produktpalette, sondern auch Lesezeichen, Pillendosen, Tassen, Wanduhren und vieles mehr.

Für Hundefreunde gibt es jetzt ganz neu die PfotenSchild-Kollektion mit wunderschönen Produkten. Wir verlosen 3 Produktsets mit jeweils 6 tollen Artikeln der neuen PfotenSchild-Kollektion von Nostalgic-Art. Hier treffen sich ausdrucksstarke Botschaften, die die wunderbare Welt des Zusammenlebens von Mensch und Tier charakterisieren und Vintage Design. Also perfekt für alle Zweibeiner, die Vierbeiner lieben.

Und so machen Sie mit:

Was ist Ihr Lieblingshundespruch? Was ist Ihre liebste Retro-Tierfigur? Schreiben Sie Ihren Spruch auf einen Zettel und fotografieren ihn ab – vielleicht sogar mit Ihrem Hund, oder fotografieren Sie Ihre liebste Hundefigur (oder Stofftier). Auch ein altes Hundefoto aus Kindheitstagen kann hochgeladen werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und mit etwas Glück (und vielen Votings) gewinnen Sie. Wenn Sie einen besonders tollen Hundespruch haben, schafft es dieser vielleicht sogar in die PfotenSchild-Kollektion. Jetzt mitmachen!

Hier geht’s zum Gewinnspiel

Wo Sie noch mehr PfotenSchild-Produkte erhalten, erfahren Sie unter www.nostalgic-art.de/pfote. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!