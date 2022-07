Oberösterreicher geriet in Hundekampf

Ein 54-jähriger Mühlviertler ist am 6. Juli 2022 in den Kampf zweier Hunde geraten, wurde gebissen und stürzte mit den beiden Tieren über eine Böschung. Der Mann ging mit seinem Vierbeiner um 6.40 Uhr am Donauradweg in Steyregg (OÖ) spazieren, als der Jagdhund eines 66-Jährigen sich losriss und auf das Tier des 54-Jährigen losging, berichtete die OÖ Polizei. Der Mühlviertler hatte die Hundeleine seines Tieres an seinem Gürtel befestigt, wurde in den Kampf hineingezogen und vom Jagdhund gebissen. Dessen Besitzer rief nach ihm, als die Hunde samt Herrl über eine Böschung zur Donau stürzten, und lief hinterher. Gemeinsam schafften es die Männer schließlich, die Hunde zu trennen. (Quelle: APA)